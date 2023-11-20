中泰領導人APEC偶遇談足球 習近平直言對國家隊信心不足

【本報綜合報道】泰國政府上周六在社交網公開一段影片，泰國總理賽塔和中國國家主席習近平出席美國加州三藩市亞太經合組織領導人非正式會議期間，在等候入場時在一旁寒暄。二人興致勃勃地聊到籃球和足球，習近平更調侃指對中國足球隊的信心不足，不敢肯定其水平。

泰總理稱喜歡足球運動

片段可見，習近平和賽塔在會場內閒聊，氣氛輕鬆，習近平說打籃球不行，自己手小抓籃球抓不住，踢足球還行，期間更起腳做出踢球動作。賽塔回應指自己都喜歡足球，中國足球隊在泰國舉行的世界盃預選賽贏了泰國隊，泰國無法晉級。習近平說，他覺得中國隊贏是僥倖成分大，因為他現在不敢肯定中國國家足球隊的水平，有起伏。