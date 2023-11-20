中美角力 轉戰太空領域

嫦娥四號登陸月背 揭震驚華府官員 經歷26天太空飛行，中國月球探測器「嫦娥四號」2019年1月3日成功登陸月球背面。美媒上周五報道，美國官員當時對此均感措手不及，估計中方已準備好於2030年前把太空人送上月球，甚至在月球南極建立一個永久基地。

邁阿密先驅報網站報道，多名美方官員承認中國在太空領域進步之快，令他們感到意外，不過現已不再感到驚訝。美國和平研究所高級顧問成斌（Dean Cheng）警告，美方應嚴肅對待中國探測月球及火星雄心，「這是為了建立存在感，然後是建立規則」。

NASA憂中方壟斷月表資源 多名美國國防官員憂慮，太空競爭已逐漸轉向衝突方向發展。他們指自從嫦娥四號登陸月球背面以來，中國圍繞地球運行衞星數量增加一倍之多，甚至發射一架太空飛機在近地軌道停留數月之久，相信北京已在太空部署武器，包括電子及網絡空間設備，以及可以跟蹤、鎖定及破壞衞星軌道設備。

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）亦警告，假如北京在太空領域取得成功，屆時可能壟斷月表資源，例如太陽能。

美載人繞月計劃 因技術延誤 面對中方步步進逼，美國特朗普政府亦啟動載人登月計劃「月亮女神號」，包括2024年派遣一批太空人繞月飛行，並於2025年12月再次登陸月球。惟一名NASA高層在公開會議表示，SpaceX面臨困難，或導致月亮女神號計劃進一步延誤。

此外，2023年空間技術和平利用國際研討會一連3日在北京舉行。中國國家航天局相關負責人表示，中國風雲氣象衞星已為全球155個國家和地區提供數據服務，嫦娥四號搭載荷蘭、德國、瑞典、沙特阿拉伯4個國家載荷，為中外科學家提供探索空間、開展科學實驗和技術驗證的平台。本報綜合報道

嫦娥四號在月球着陸。 美國憂慮中國在月球南極建立基地。圖為構想圖。 納爾遜