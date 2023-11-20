以國萬人遊行5日抵耶城 促政府救人質

約兩萬名示威者遊行到以色列總理內塔尼亞胡位於耶路撒冷的辦公室外集會，包括部分人質家屬，要求政府盡力營救約240名人質、考慮簽署停火協議，以及用巴勒斯坦囚犯交換人質。內塔尼亞胡隨後在記者會上承諾，今日與人質家屬會面。以色列傳媒報道，戰時內閣正考慮由卡塔爾斡旋的協議，爭取被擄走的婦孺獲釋，條件是以色列同意停火數天，以及釋放數十名被囚禁的巴勒斯坦人。惟內塔尼亞胡在記者會上指很多報道不實，強調至今沒有達成協議。