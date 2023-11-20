以國萬人遊行5日抵耶城 促政府救人質
【本報綜合報道】以色列數以萬計示威者日前開始為期5天的抗議，從第二大城市特拉維夫開始遊行，上周六抵達耶路撒冷，向政府施壓要求救出遭哈馬斯挾持的所有人質。
約兩萬名示威者遊行到以色列總理內塔尼亞胡位於耶路撒冷的辦公室外集會，包括部分人質家屬，要求政府盡力營救約240名人質、考慮簽署停火協議，以及用巴勒斯坦囚犯交換人質。內塔尼亞胡隨後在記者會上承諾，今日與人質家屬會面。以色列傳媒報道，戰時內閣正考慮由卡塔爾斡旋的協議，爭取被擄走的婦孺獲釋，條件是以色列同意停火數天，以及釋放數十名被囚禁的巴勒斯坦人。惟內塔尼亞胡在記者會上指很多報道不實，強調至今沒有達成協議。
德黑蘭數千人集會抗議加薩捱炸
此外，伊朗首都德黑蘭同日有數千人集會，反對以軍無情地攻擊加薩，表達對加薩受壓迫兒童及巴勒斯坦的支持，部分示威者焚燒以色列國旗，高舉寫有「打倒以色列」字句的橫額，更譴責美國支持以色列。法國巴黎及英國倫敦亦分別有數千名示威者集會，呼籲以巴立即停火。
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