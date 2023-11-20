以軍炸聯合國難民營 釀百死

加薩北部數百無家可歸者棲身地 以色列對加薩地帶的軍事行動持續，報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月初發動突襲。加薩衞生部上周六稱，北部由聯合國設立的賈巴利亞難民營在以軍空襲下有50至100人死亡，逾150人受傷。以色列國防部長加蘭特宣布，即將在加薩南部展開地面行動。加薩南部汗尤尼斯有民居被擊中，醫護人員指最少47人死亡，加薩衞生部則稱約200人傷亡。

加薩衞生部指出，有6枚炸彈命中賈巴利亞難民營，每枚炸彈內有一噸炸藥。難民營內由聯合國營運的法庫拉學校（Al-Fakhura）至少有50人喪生，難民營的另一座建築物內有32人罹難，他們來自同一家庭，當中19名死者是兒童。法庫拉學校受襲時，有數百名無家可歸的難民棲身在內。

以軍攻加薩南部 發現35條隧道 加薩北部印尼醫院消息人士指，襲擊造成的死亡人數很可能繼續上升，不少傷者情況危急，不少人仍然埋在廢墟下。以軍及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，均沒有回應賈巴利亞難民營受襲一事。加薩規模最大的賈巴利亞難民營上周二曾受到以軍空襲，以軍指控哈馬斯高級指揮官躲藏在難民營內。連番受襲下，賈巴利亞難民營估計多達400人死傷。

以軍傘兵旅士兵、坦克及戰鬥工兵在空中支援下，與據守加薩城里馬爾及謝赫伊林社區的哈馬斯武裝分子交戰。以軍擊斃數名武裝分子，發現35條地道及數十件武器。里馬爾曾是加薩最繁華的街區之一，但大部分地區已毀於以軍空襲。加薩地面戰開始以來，截至昨日共有61名以軍官兵陣亡。

加蘭特表示，以軍地面行動進入第二階段，哈馬斯已受到沉重打擊。他警告在加薩南部的哈馬斯成員，未來數日將會知道可以活動的地方愈來愈少。持續6個多星期的以色列與哈馬斯戰爭，令超過160萬加薩平民流離失所。以色列早前多次要求加薩北部平民撤離到南部，估計逾40萬人轉移到汗尤尼斯逃避戰火。

拜登倡戰後巴人政府管加薩 美國總統拜登上周六在《華盛頓郵報》撰文，認為以色列與哈馬斯的戰爭結束後，應由巴勒斯坦自治政府接管加薩與約旦河西岸地區。他強調，以色列不得強迫巴勒斯坦人離開加薩，不得重新佔領加薩，不得圍困或封鎖加薩，不得縮減加薩與西岸固有領土。惟以色列總理內塔尼亞胡反對拜登的聲明，指以軍將在衝突結束後保留對加薩的軍事控制，並可以在加薩自由行動，以保證加薩的非軍事化。本報綜合報道