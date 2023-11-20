專研孫中山 退休歷史教授林家有病逝

【本報綜合報道】著名歷史學家、中山大學歷史系退休教授林家有，上周四下午因病在廣州辭世，終年86歲。林家有長期從事歷史教學與研究，在孫中山研究及近代中國政治與思想史等學術領域卓有建樹。

林家有是廣東廉江人，1937年10月出生，1956年加入中國共產黨，1963年畢業於中山大學歷史系，先後在中國科學院民族研究所、中山大學歷史系工作；歷任中山大學講師、副教授、教授，博士生導師，曾兼任中山大學孫中山研究所所長、中山大學近代中國研究中心主任，廣東孫中山研究會副會長、孫中山基金會副理事長等，為推動孫中山與近代中國研究做出重要貢獻。

終年86歲 貢獻及著作良多 林家有著作眾多，包括《辛亥革命運動史》、《辛亥革命與民族問題》、《孫中山與國共第一次合作》、《孫中山振興中華思想研究》、《孫中山與中國近代化道路研究》、《孫中山評傳》、《孫中山社會建設思想研究》及《孫中山國家建設思想研究》等，曾參與《孫中山全集》、《復興文庫》等國家重點文獻編撰工作，又培養並提攜了大批學術骨幹及各領域優秀人才，素為學生愛戴和學界推崇。