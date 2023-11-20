鄭州女逛公園觀鳥 染鸚鵡熱肺炎高燒

鳥糞血羽毛或帶病原體

鸚鵡熱是一種接觸性的傳染病，主要在鸚鵡、鴿子、雞、鴨這種禽類之間感染和互相傳染，感染後的鳥類糞便、血或羽毛等都可能帶有病原體。最初這種病在鸚鵡愛好者中比較多見，所以叫「鸚鵡熱」。此病能經由呼吸道感染，就算沒有主動直接接觸，也有可能中招。這種病菌沒有明顯季節性，潛伏期一般一至兩周，最長能有45天，且一般的常規檢查很難檢測出來。患者常會因為症狀多變、不夠獨特，醫生沒有懷疑患者的禽鳥接觸史而被漏診、誤診。重症感染可能引起多重器官衰竭，死亡率非常高，治愈後有復發機會。本報綜合報道