最長在建高鐵主體完工 時速千公里
【本報綜合報道】全球在建距離最長、國內首條完全自主知識產權的高速飛車（超級高鐵）主體工程，於日前全部完工，將可實現每小時1,000公里以上的「近地飛行」。內媒報道指，這條高速飛車即將啟動測試，未來若進展順利的話，將會連接上海和浙江杭州，過程僅需9分鐘，便利各地往來。
連接滬浙杭 過程僅9分鐘
據「高速飛車」微信公眾號上周五發布消息稱，隨着最後一組模組支撐凸台澆築完成，內地高速飛車大同（陽高）試驗線第一期主體工程於上周五全部完工，標誌着全球在建距離最長、規模最大的全尺寸超高速低真空管磁浮交通系統試驗線主體工程完成。
高速飛車山西省實驗室於2021年5月揭牌，去年4月正式開工建設。項目位於大同市陽高縣，線路全長兩公里，起點位於陽高南站西側500米處。高速飛車未來有望與高鐵、飛機共同組成全國立體交通幹線網，對連通「山西中部城市群」，打造全國的「一小時經濟圈」，甚至貫通各城市都具有重要意義。
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