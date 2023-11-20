最長在建高鐵主體完工 時速千公里

【本報綜合報道】全球在建距離最長、國內首條完全自主知識產權的高速飛車（超級高鐵）主體工程，於日前全部完工，將可實現每小時1,000公里以上的「近地飛行」。內媒報道指，這條高速飛車即將啟動測試，未來若進展順利的話，將會連接上海和浙江杭州，過程僅需9分鐘，便利各地往來。