疑天冷致心肌梗塞 衞福部司長猝逝

賴向華

彰化62人不適送院 6人命危 台灣入冬後迎來首波冷空氣，多縣市氣溫下降至10℃。彰化縣消防局昨日公布，在36小時內有62人因急性心肌梗塞或其他不適症狀送院治療，其中6人命危。衞福部口腔健康司長賴向華昨日凌晨在寓所猝死，疑因寒冷天氣引發急性心肌梗塞所致。

彰化縣消防局表示，5男一女到醫院時命危，年紀最大是一名77歲男子，最年輕則是一名46歲男子。消防局指，無法判別他們是否因入冬後溫差過大造成不適，但冷空氣來襲自身保暖工作很重要，尤其是高齡族群、心血管疾病患者及幼兒，一定要注意身體狀況，一旦發現不適應盡快就醫。受強烈大陸冷空氣影響，新竹縣峨眉昨日清晨僅8℃，為全台最低溫。

賴向華在睡夢中突然無生命迹象，由救護人員緊急送院搶救仍宣告不治身亡，享年56歲。賴向華事前身體並無不適或慢性病，與李姓妻子及女兒同住在新北市新店區。

妻入房揭身體冰冷無呼吸 賴向華於上周六晚上先行就寢，妻子於昨日凌晨準備睡覺時發現丈夫身體冰冷，且無呼吸和心跳，先由女兒施以心肺復甦法，同時立即呼叫救護車。

警方和消防接報到場後發現一名男子嘴唇發紺，施以心肺復甦法後送往新店耕莘醫院急救，於凌晨1時許宣告不治，初步認為死因可能是氣溫驟降引發的急性心肌梗塞。警方鑑定現場無打鬥痕迹，無外力介入。家屬對死因並無異議，後續事宜由家屬自行處理。

衞福部次長周志浩表示，他上周六晚與賴向華共同出席中華牙醫學會的晚間活動，當時賴向華就坐在他隔壁兩桌，並沒有異樣，對他猝逝感到意外。衞福部口腔健康司於去年5月4日正式成立，賴向華於本年7月從台大醫院牙醫部借調並擔任司長，目前司長一職由衞福部主任秘書張雍敏暫代。本報綜合報道