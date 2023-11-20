全國高校建學風 促學生坐前排

【本報綜合報道】全國高校展開學風建設活動，部分高校加強對學生上課不坐前排等現象的檢查。河南省新鄉醫學院教務部和本科生學院上周五發布通知，決定從今日開始在全校範圍內展開一次學風專項督查，督查內容包括上課考勤情況，和有無不帶教材、不做筆記、不提問題、不坐前排「四不」現象情況。

同樣位於新鄉的河南工學院，近日也發出《關於開展2023年優良學風建設月的通知》，要求構建「督學—養成」體系，重點檢查學生課堂「三率」，即：到課率、抬頭率以及前排學生入座率。河南工學院要求各學院須輔導員、班主任每天至少深入教室一次，對學生前排就坐情況、到課率、上課狀態等情況進行檢查。

多次犯規或召家長陪讀 遼寧理工學院黨委組織部於4月還發出通知，要求全體學生黨員、入黨積極分子、學生幹部、青年團員在學風建設中充分發揮模範帶頭作用，帶頭坐在前排聽課。針對學生上課不坐前排等問題，有的高校單位還規定，學生多次犯規可能需要家長來校「陪讀」。