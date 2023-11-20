偽造父母死亡 打假官司 呃房產男子囚兩年半

【本報綜合報道】上海一名男子為獨佔房產而謊稱父母去世，並打假官司把房產變更登記到自己一人名下。法院及後對假官司涉及的案件再審改判，男子因犯虛假訴訟罪獲刑兩年半。

浦東新區檢察院介紹，男子小李的父母10年前購買了一套商品房，並登記在3人名下。2019年，欠下外債無力償還的小李得悉，可透過訴訟方式把房產證上父母的名字除去，將房子獨佔後用來抵押貸款，因此想辦成讓父母「被去世」。小李偽造戶籍證明、家屬死亡證明後，在2019年1月謊稱父母均已去世，而舅舅吳×對房子有轉繼承份額，自己與舅舅多次協商遺產事宜未果，故起訴舅舅，要求依法繼承系爭房屋。

找人冒充舅舅出庭 開庭時，小李找人冒充舅舅吳×參加庭審。「假舅舅」在庭上表示放棄繼承份額，最終法院出具民事調解書，指房屋歸小李一人所有。小李的父母得知實情後，向浦東新區檢察院申請民事監督。經審查，法院今年8月30日對小李訴吳×共有糾紛、法定繼承糾紛一案再審改判，撤銷了原審民事調解書，並裁定駁回原審原告小李的起訴。經浦東新區檢察院提起公訴，被告人小李犯虛假訴訟罪，被法院判處有期徒刑2年6個月，並處罰金5萬元人民幣（約5.4萬港元）。