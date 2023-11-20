上海男子失戀後沉迷賭博 一年花逾10萬元買刮刮樂

中過最大獎金僅千元

當事人小歧（化名）是在上海工作的一名程序員，他開始時只是偶爾買幾張刮刮樂娛樂一下。至一年前和女友分手，加上工作的巨大壓力讓小歧急需一個釋放的出口，便開始頻繁出入彩票店買刮刮樂，抱有一種「別人都能中，為何我不能中」的想法逐漸上癮。他在一年內投入本金6萬元（約6.4萬港元）及獎金4萬元（約4.3萬港元），共計10萬多元全部用來買刮刮樂，平均每天買10到15張，每個月一半的工資都會投入其中，但中過最大獎金僅1,000元。