韓國瑜不選總統 料釋善意

列國民黨不分區立委名單 為民眾黨留空間 台灣明年迎來大選，國民黨中常會昨天通過不分區立委34人名單，高雄市前市長韓國瑜及國民黨智庫執行長柯志恩分別排頭兩位，勢將取得議席。分析指，國民黨公布韓國瑜位居不分區立委名單首位，排除其總統參選人侯友宜與韓國瑜組成「侯韓配」，等同向民眾黨釋出善意。

除了韓國瑜及柯志恩，國民黨不分區立委名單依次包括台大資訊網絡與多媒體研究所兼任助理教授葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、新北市法制局局長吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介及蘇清泉等人。國民黨曾於2020年大選在不分區立委取得13席，黨內估計頭12人安全，即代表韓國瑜等人穩奪議席。

安排前上將出選 應對兩岸局勢 國民黨主席朱立倫強調，名單經過多次討論，絕無任何政治壓力與利益考量，又稱提名均由各界推薦，經由他與侯友宜、3位副主席及秘書長黃健庭討論，不只要清白乾淨，也一定要有一個最強、最專業、最有戰力及最多元團隊方能為大選及國民黨加分。

朱立倫補充，不分區立委名單政治組代表會由韓國瑜領軍，而柯志恩、謝龍介及蘇清泉等人去年在選戰沒有勝出，下次一定要拚回來，國民黨敢戰，就要得到大家支持。他提到兩岸現場情況危急、國際軍事戰略非常重要，特別拜託前海軍上將陳永康代表國防專業，同時也特別重視醫療及傳媒專業，故派陳菁徽、蘇清泉及翁曉玲出選。談及年輕化問題，朱立倫稱國民黨一定要給年輕人機會，是次不分區立委名單是該黨有史以來最年輕，平均年齡只得47歲。

當得悉自己排名第一後，韓國瑜昨天僅回應：「辛苦了……謝謝！」韓國瑜辦公室前天已稱，韓國瑜接受黨中央賦予任務，擔任國民黨不分區立委提名人，又指藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮前提，也是他唯一目標。

柯文哲稱用總統候選人身份拚戰 針對「藍白合」未有共識，朱立倫昨天承認雙方現在有點「卡關」，不過民眾黨總統參選人柯文哲前天重申「藍白必須合」，國民黨會隨時準備，保持雙方溝通，估計要到周三才可確認藍白合所有工作。

然而，柯文哲昨天在新北市舉辦誓師大會時提到，自己不會違背民意，也不會背信大家，會釋出最大善意、團結一切可團結力量，不過「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底」。台媒指，柯文哲言論等同打破由自己出任侯友宜副手可能性。本報綜合報道