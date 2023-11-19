兩岸國際

英婦隔45年終還書
英國一名女子1978年從蘭開夏郡黑池圖書館借了一本書，近期整理時才發現自己將書藏在某處，相隔45年後連忙將書本歸還。圖書館上周四在社交網發貼文笑稱：「我們不會因遲還的圖書而對讀者罰款，即使已經過去了幾十年。所以請放心，如果你因為丟了一本書而躲着我們，我們並不可怕，你也不會遇到麻煩。」
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