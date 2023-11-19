穿外骨骼重拾步行 癱女冀助同路人

【本報綜合報道】美國一名海軍陸戰隊退伍軍人8年前因一場車禍而四肢癱瘓，其後通過外骨骼機械人重拾行走能力。考慮到獲得個人外骨骼機械人往往需要數年時間，她目前正在向國會議員講述自己的故事，並與其他退伍軍人一起幫助制訂了一項法案，旨在為其他有相同需要的殘疾退伍軍人，提供獲得外骨骼機械人的便利。

美媒前日報道，33歲的埃利奧特（Brittany Elliott）2015年7月3日駕車時，與一名醉酒司機相撞，導致脊髓損傷，失去了日常行動能力，意味她再也無法服役。正當她心灰意冷之時，在網絡上讀到有關機械人外骨骼的資訊，於是在2018年4月前往密蘇里州聖路易斯的退伍軍人醫院，接受外骨骼機械人的培訓。

適應後擔任滑雪教練 埃利奧特其後逐漸學會行走，如今甚至可以滑雪並擔任滑雪教練，也會和父親一起去夏威夷玩滑翔傘，並在阿魯巴島和海龜一起游泳。埃利奧特表示，意外可能改變了自己的生活，但它並沒有結束生活，反而教會了自己甚麼是真正重要的，遇到如此困難可以選擇放棄並死去，也可以讓生活成為一場令人驚嘆的冒險。她坦言，自己坐輪椅與穿上外骨骼機械人獲得外界反應截然不同，當她坐在輪椅上時，人們往往會忽視她，但當她穿上外骨骼時，人們就會願意和她說話。

嘆殘疾者候儀器漫長 為給更多相同遭遇的人帶來希望並展示相關技術，埃利奧特喜歡去失去行走能力的殘疾退伍軍人出現的地方。當回憶起獲得個人外骨骼機械人的艱辛過程，她稱任何退伍軍人都不應該像自己一樣等待這麽久，部分人甚至屈服於輪椅，但事情不一定非得如此。埃利奧特的父親目睹女兒的轉變過程，他形容外骨骼機械人改變了女兒生活，又指女兒使用設備行走時，整個人會更開心，氣場都因此改變。