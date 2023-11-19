擬設南嶺國家公園展 10大稀珍動植物
【本報綜合報道】中國廣東天井山國家森林公園片區前日啟動以「探秘嶺南精靈，共享綠美保護地」為主題、第5屆穿越北回歸線風景帶—廣東自然保護地探秘主會場活動，首次發布南嶺國家公園（擬設）10大生物名片，多種國家一級保護野生動植物上榜。
佔地1932平方公里
廣東省林業局組織專家從物種分布範圍、種群數量、瀕危程度、文化內涵、區系代表性和生態指示作用等方面進行評估，綜合遴選出最能反映南嶺國家公園（擬設）資源禀賦予生物區系代表性的物種，包括中華穿山甲、黃腹角雉、鱷蜥、華南虎、莽山原矛頭蝮、英德臉虎、南紅豆杉、華南五針松、廣東含笑和丹霞梧桐。
受特殊地形和熱帶季風氣候的影響，廣東常年植被茂盛，是全球北回歸線上少有的綠洲。南嶺國家公園規劃總面積約1,932平方公里，紀錄分布有5,527種物種、4,748種野生高等植物、779種脊椎野生動物。自公園籌建以來，廣東省林業局加強與相關單位合作交流，共同推動南嶺山脈生物多樣性協同保護。
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