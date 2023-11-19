普京：個別勢力謀求文化排他性

普京指出，歷史經驗證明，文化多樣性是最大的財富，文化互動是穩定與和平發展的條件之一；個別勢力謀求搞排他性，無視各國、各民族不同習俗和精神價值觀，試圖使所有人、所有事都按照他們自己的模式統一，並認為自己的模式是最好的、最普世的。他認為這種庸俗的全球化加上文化擴張，導致文化的壓制和貧化，並使衝突的可能性成倍增加。