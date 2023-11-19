普京：個別勢力謀求文化排他性
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五出席聖彼得堡國際文化論壇全會時，並且發表講話，表示當今世界局勢緊張的主要原因之一，就是個別勢力謀求搞排他性，包括文化排他性。
普京指出，歷史經驗證明，文化多樣性是最大的財富，文化互動是穩定與和平發展的條件之一；個別勢力謀求搞排他性，無視各國、各民族不同習俗和精神價值觀，試圖使所有人、所有事都按照他們自己的模式統一，並認為自己的模式是最好的、最普世的。他認為這種庸俗的全球化加上文化擴張，導致文化的壓制和貧化，並使衝突的可能性成倍增加。
普京聲言有人試圖取消俄羅斯文化，但這是不可能的，其政策本質上是反文化的，是新殖民主義和種族主義。雖然存在各種禁令和制裁，但藝術沒有國界，尤其是在當今技術飛速發展的時代。
將與上合組織等增人文合作
此外，俄羅斯2024年將擔任金磚國家輪值主席國和獨聯體輪值主席國，普京透露，俄方計劃在文化領域開展一系列活動，期待與上海合作組織、東盟、非洲、拉丁美洲的主要區域組織加強人文合作。
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