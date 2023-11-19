哈馬斯稱衝突已釀1.2萬巴人亡 近半兒童

【本報綜合報道】以巴衝突死亡人數不斷增加，加薩地帶的哈馬斯官員上周五宣稱，當地上月7日至今有逾1.2萬名巴勒斯坦人死亡，包括5,000名兒童，另外約3,750人失蹤，當中兒童佔1,800人。

以方否認密謀種族滅絕 聯合國一批人權專家上周四發表聯署聲明，指以色列在加薩地帶醞釀種族滅絕，批評以軍使用強力武器，造成大量死亡及摧毀維持生命的基礎設施，有關行動不能視為自衞。以色列外交部否認指控，指以方致力遵守國際人道法，將繼續採取措施防止加薩地帶平民受到傷害。聯合國世界糧食計劃署指，由於缺乏糧食供應，加薩地帶平民可能已經捱餓。

與此同時，聯合國對加薩地帶的援助上周五因燃料短缺和通訊中斷再次暫停，以色列官員應美國要求，批准每天向加薩地帶派遣兩輛燃料車，將為以方在國際舞台提供更多回旋餘地，並讓以色列國防軍能夠繼續執行根除哈馬斯的行動。燃料將為供水、污水處理及衞生系統提供最低限度的支持，以預防爆發流行病。