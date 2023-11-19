美歐盼戰後 維和部隊駐加薩 安理會作主導

以色列在巴勒斯坦加薩地帶的地面軍事行動持續超過半個月，近日有指以方下一階段行動將聚焦在南北分界撤離線以南的地區。面對戰事擴大的機會愈來愈大，美國傳媒上周五引述消息指，美國及其歐洲盟友推動戰後在加薩地帶部署國際維和部隊，以聯合國安全理事會為主導，回應國際社會要求停火的呼聲。

消息人士透露，加薩地帶維和部隊計劃將以其他聯合國維和部隊作為參考，例如由肯尼亞士兵領導、獲得聯合國授權的海地維和行動，以及也由聯合國授權在索馬里打擊回教武裝組織青年黨的維和部隊。另一個考慮的選項是擴大聯合國首個維和行動、1948年設立的停戰監督組織角色，當時協助實施停戰協定，應對以色列1948年立國後與巴勒斯坦阿拉伯人爆發的戰爭；該組織的軍事觀察員一直駐留中東地區。

以軍空襲加薩南部 至少26人死 惟以色列有匿名官員質疑，聯合國維和部隊是否有能力或有效地執行有關任務，強調以色列日後需要能夠進出加薩地帶，確保回教激進組織哈馬斯或任何其他反以勢力不會在當地重生。報道續指，不論最終的機制如何，以色列希望在加薩地帶的武裝力量由親以國家組成。阿拉伯國家要求在外國部隊介入前，為巴勒斯坦領導及兩國方案制訂一個可持續的計劃，但面對停火的訴求，現時並不情願詳細討論計劃。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室沒有回應置評請求，他與其他以色列官員此前表明，任何有關加薩地帶的計劃必須包括摧毀哈馬斯、實施非軍事化、學校及社會系統去激進化，並預期以色列國防軍自由進出當地。美國國務院未有回應報道內容，國務卿布林肯早前表明，美方構想的加薩地帶未來，不包括哈馬斯或以色列管治當地。

最新戰況方面，巴勒斯坦通訊社上周六報道，以色列空襲加薩地帶南部地區城市汗尤尼斯，造成至少26人死亡；位於北部地區的印尼醫院及賈巴利亞難民營同樣遭受攻擊。以色列國防軍表示，繼續擴大在北部地區加薩城希法醫院的行動，並找到更多地下設施，但否認下令醫院一小時內完成疏散；又指攻勢可能延伸至南部地區。

希法醫院附近 發現被擄女兵屍 另外，以色列士兵上周五在希法醫院附近一座建築物，發現上月被哈馬斯越境擄走的19歲女人質兼士兵馬西亞諾（Noa Marciano）遺體，這是在該醫院附近尋獲的第二具人質遺體。以軍上周較早時已經宣布死訊，但哈馬斯稱她因以色列空襲喪生。本報綜合報道

以色列士兵尋回同袍馬西亞諾的遺體。 汗尤尼斯持續受以色列空襲。（Getty Images圖片） 加薩地帶最新戰況