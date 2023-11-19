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SpaceX飛船再升空 失聯爆炸
美國太空探索科技公司（SpaceX）上周六第二度發射全球最大火箭星際飛船，火箭距離地面約75公里處完成級間分離，之後繼續爬升，但最終與地面失去聯繫並自毀。與上次失敗一樣，SpaceX形容這是「令人難以置信的成功一天」。今年4月20日，星際飛船首度試射，不足4分鐘後爆炸。（綜合報道）
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