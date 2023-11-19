小學生10樓扔石 砸死韓翁

南韓首爾蘆原區一名年逾七旬的老翁上周五在一處公寓大樓倒地死亡，警方調查發現，老翁被一塊從約10樓位置扔下的石頭砸死，鑑於犯案者是一名不足10歲以下的小學生，不僅無法追究刑事責任，同時不符合《少年法》規定的10歲至14歲青少年範疇，所以不會受到任何懲罰，警方目前調查監護人相關責任。（綜合報道）