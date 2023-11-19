遭惡鄰棍毆爆頭 德州華裔男童不治

【本報綜合報道】美國德州一名華裔男童9月遭鄰居強行闖入住所並用棒球棍襲擊，導致頭骨嚴重受傷，大腦重創，入院治療約兩個月後，近日不幸死亡。施襲者面臨嚴重襲擊、故意對兒童造成嚴重身體傷害兩項刑事起訴，原定上月5日接受審判，但因他患有精神疾病裁定不適合受審，改為本月28日出席心理健康聽證會。

案發9月11日，39歲男子洛根（Daniel Logan）闖入6歲男童杰里米（Jeremy Tang Diaz）家中，用棒球棍毆打對方致腦部嚴重受創。警方表示，洛根闖入杰里米家前，還棍打65歲母親臉部。警方指案件為隨機行為，不存在具體動機，猜測他當時面臨心理健康危機。

杰里米事後送院救治，親友在網上為他眾籌33.9萬（美元‧下同‧約264萬港元）醫療及康復費用，至上周二籌得31萬美元（約242萬港元）。他曾經一度好轉，惟至上周一急轉直下。父親迪亞斯（Arturo Diaz）當天早上到醫院探望時，他臉色蒼白、心臟停止跳動，醫護人員極力搶救無果，最終離世。