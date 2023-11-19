南韓擬2027年起禁食狗肉

中國步伐落後未封殺 廣西玉林續辦節慶品嘗 踏入21世紀，全球不少國家仍保留食用狗肉文化，包括南韓及中國廣西玉林等地。南韓執政黨國民力量政策委議長俞義東前天透露，政府決定盡快推動《禁食狗肉特別法》成法，由2027年起全面禁止國內飼養、屠宰、流通及銷售食用狗肉，結束多個世紀惡行。惟廣西玉林今夏繼續在爭議聲中舉辦「荔枝狗肉節」，地方政府依舊沒有行動，未改多年污名。

南韓國會前天召開「禁食狗肉及改善動物醫療綜合對策民黨政協議會」，俞義東會後提到，政府決定年內推動制訂禁食狗肉草案工作，計劃明年成法後設立3年過渡期。

要求相關行業提交計劃書 此外，政府亦會要求食用狗養殖戶、屠宰場、零售商及餐廳等在相關法律頒布後，立即向地方自治團體申報，並提交如何落實不再飼養、屠宰、流通及銷售食用狗肉計劃書。

被問及禁食狗肉死線為何設在2027年，俞義東解釋，考慮到相關行業停業關門時間等，故此設立過渡寬限期，4年後起正式開始管制措施。韓媒發現，由於南韓憲法規定總統不得連任，現任總統尹錫悅2022年上台，2027年正是其5年任期結束之時。

南韓長年因食用狗肉而備受國際社會批評，即使在國內也面對年輕世代反對聲音，卻受食狗肉行業抗議，導致反對食狗肉提案多年無法通過國會。當談及有否信心改變現狀時，俞義東說，在可望獲得國民力量及反對派支持下，法案應該會在國會獲得通過。當地傳媒估計，兩派推動禁食狗肉提案，目的是爭取20歲至30歲游離選民支持。

韓前年仍有52萬隻食用狗 農業部長鄭煌根亦在會上承諾，政府將迅速實施禁令，並向停業關門狗肉業者提供可能最大支持。根據國際人道協會南韓分部資料顯示，當地直至2021年仍存在1,156個狗肉農場，飼養約52萬隻專供食用狗隻。

在中國內地，除了廣東深圳及珠海等地，大部分地區食狗肉並不會違法，廣西玉林每年夏至均會舉行荔枝狗肉節。而大批愛狗人士每年均會在網上呼籲停止殺戮及食用狗隻，部分人更加親身前往當地，並不惜以高價買下受困的狗隻。不過，經過多年，當地即使面對群眾壓力，至今未改食狗肉風氣。

內媒早前有文章指出，所謂文化習慣並不能成為免責理由，有理由要求保障人與動物尊嚴權益，保障公民基本道德與文明質素。基於公共安全與健康等方面考量，法律也應該對於貓狗肉生產、銷售、食用等行為進行嚴格規範及限制。本報綜合報道