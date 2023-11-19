兩岸國際

澳洲華裔男 否認助北京滲透

澳洲《反外國干預法》首名華裔被告楊怡生上周五在維多利亞省出庭應訊，否認指控。他涉嫌2020年6月向時任內閣部長塔吉遞交一張37,450澳元（約19.1萬港元）支票，作為對皇家墨爾本醫院的捐款。辯方律師否認當事人被中共招募的說法，並沒有試圖透過支票影響塔吉。（綜合報道）
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