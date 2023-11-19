兩岸國際

中加首腦交流 同意保持聯繫

加拿大總理杜魯多上周五指，在美國加州三藩市亞太經濟合作組織（APEC）會議與中國國家主席習近平簡短交流，他指對方認同中加須保持聯繫，自己希望共同努力建立建設性對話。對於是否同意美國總統拜登指習近平是獨裁者，杜魯多指中國是單一政黨國家並未實行民主。（綜合報道）
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