兩岸國際

菲總統與華領導人 站立交談

中菲領導人在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議期間會面，菲律賓總統小馬可斯在社交網發布與中國國家主席習近平，在會場站立交談的照片，但未有透露討論內容。中菲船隻此前多次在南海仁愛礁衝突碰撞。小馬可斯早前表示，希望與習近平會晤，就紓緩南海緊張局勢聽取對方意見。（綜合報道）
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