APEC領導人會議 決心營造自由貿易環境

【本報綜合報道】一連兩天在美國加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，於上周五閉幕。會後發表《金門宣言》，重申決心營造自由、開放、公平、透明、包容、可預測的貿易和投資環境。

宣言提到建立包容性的數碼經濟，將探索制訂協同一致的政策，促進數碼技術領域國際合作，以充分釋放潛力，公平分享技術紅利、降低風險。宣言又強調致力以市場驅動方式推動地區經濟一體化，包括推動亞太自由貿易區議程，營造公平競爭的良好貿易投資環境、保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，並且創造一個可預測、有競爭力、數碼化互聯的亞太地區。

承諾世貿展開改革 此外，宣言承諾對世界貿易組織展開必要改革，以期2024年前建立一個向所有成員開放的全面、運作良好的爭端解決機制。宣言指出，各經濟體需要加大努力，透過各種途徑加快實現清潔、可持續、公正、可負擔、包容的能源轉型，同時考慮到最新科學發展和不同國情基礎，在本世紀中葉實現碳中和目標。