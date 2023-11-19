與拜登握手道別 習近平乘專機返北京
【本報綜合報道】中國國家主席習近平當地時間上周五在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）第30次領導人非正式會議，他發表講話強調應該秉持亞太合作初心，攜手應對全球性挑戰，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。會後美國總統拜登再次與習近平握手話別對方。習近平昨天晚上乘坐專機回到北京。
籲亞太各國攜手應對挑戰
習近平在講話重申，反對經貿問題政治化、武器化、過度延伸國家安全概念，呼籲亞太經合各成員維護自由開放的貿易和投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定和暢通。他強調，中國堅持走和平發展道路，中國發展的根本目的是增進中國人民福祉，而不是取代任何人。習近平當地時間上周二飛抵三藩市，此行出席中美元首會晤及APEC會議。他翌日與拜登舉行莊園會晤，是二人去年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會期間會面後首次。另外，美國傳媒上周五報道，數百名親華人士和數十名反華人士在三藩市機場外抗議，兩批示威者先口角後動武，兩人受傷送院，警員分隔開兩批人士。習近平的車隊最終行經不同路線前往機場。親華人士認為，拜登和習近平會面展現中美之間的美好未來，如果雙方共同努力，就可以幫助世界和平。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：