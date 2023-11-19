與拜登握手道別 習近平乘專機返北京

籲亞太各國攜手應對挑戰

習近平在講話重申，反對經貿問題政治化、武器化、過度延伸國家安全概念，呼籲亞太經合各成員維護自由開放的貿易和投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定和暢通。他強調，中國堅持走和平發展道路，中國發展的根本目的是增進中國人民福祉，而不是取代任何人。習近平當地時間上周二飛抵三藩市，此行出席中美元首會晤及APEC會議。他翌日與拜登舉行莊園會晤，是二人去年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會期間會面後首次。另外，美國傳媒上周五報道，數百名親華人士和數十名反華人士在三藩市機場外抗議，兩批示威者先口角後動武，兩人受傷送院，警員分隔開兩批人士。習近平的車隊最終行經不同路線前往機場。親華人士認為，拜登和習近平會面展現中美之間的美好未來，如果雙方共同努力，就可以幫助世界和平。