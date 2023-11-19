澳洲艦潛水員 稱遭華艦聲納脈衝所傷

【本報綜合報道】澳洲總理阿爾巴內塞上周五在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會時透露，他與中國國家主席習近平碰面，已經邀請中國國務院總理李強明年回訪澳洲。惟中澳關係回暖之際，澳洲國防部指一艘護衞艦上周二在日本專屬經濟區海域執行任務時，在水下作業的潛水員被中國軍艦的聲納脈衝所傷。

事發日本專屬經濟區海域 澳洲國防部上周六發表聲明，表示護衞艦圖文巴號當時在日本附近的國際海域執勤，支援聯合國執行制裁令的任務；潛水員到水下清理軍艦螺旋槳上的魚網，解放軍驅逐艦寧波號開始操作聲納。澳洲國防部長馬利斯指，圖文巴號多次向附近船隻發出潛水作業警告，但寧波號仍然駛至更近的距離，操作船體上的聲納，對澳洲潛水員構成安全威脅，迫使他們上水；潛水員的耳朵受傷，可能是因為聲納脈衝造成。

馬利斯表示，澳洲政府已經向中國政府表達嚴重關切，形容事件是不安全和不專業的互動，澳洲軍艦幾十年來一直在該地區進行海上監視活動，並按照國際法行事。

澳洲總理邀李強明年到訪 另一方面，阿爾巴內塞表示，在三藩市與習近平曾經討論李強回訪澳洲一事，他亦要求中方撤銷所有針對澳洲商品的貿易限制。對於中美領導人上周三會面，阿爾巴內塞認為對話總是好的，中美之間的對話非常積極，兩國恢復軍事溝通是積極的。