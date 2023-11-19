總值183億元 美拍板 向日本售400戰斧導彈 加強對中朝防範

美國總統拜登被指在上周三中美元首莊園會晤上，重申不尋求通過強化同盟關係反對中國的承諾之際，美國國防部上周五宣布，美方已經正式批准向日本出售400枚戰斧陸攻巡航導彈，總值23.5億美元（約183億港元），協助日方建立對敵基地攻擊能力。日本也是繼澳洲後，另一個美國印太盟友引進這款武器。

軍售包括設備 料用於神盾艦 美國國防部國防安全合作局表示，國務院批准向日本出售戰斧陸攻巡航導彈及相關設備，包括射程1,600公里的Block IV型及Block V型各200枚、14套戰術戰斧武器控制系統。美國雷神公司是主要承包商，國防安全合作局已經交予美國國會審批並提交必要文件。

美國國務院表示，軍售案改善作為美方主要盟友日本的安全，出售戰斧陸攻巡航導彈將提高日方應對當前和未來威脅的能力，抵消日益增長的威脅。

雖然美國國防部未有說明使用戰斧陸攻巡航導彈的日本自衞隊部隊，但這款同時擁有反艦能力的巡航導彈，現時只有從水面艦艇及潛艇發射的型號，因此日方用家將是海上自衞隊神盾艦。

日本現時擁有8艘神盾驅逐艦，分別是4艘金剛級、兩艘愛宕級、兩艘摩耶級，另有兩艘神盾系統搭載艦預計2027年度以及2028年度正式服役；上述每艘艦艇使用一套戰術戰斧武器控制系統，餘下4套將會配備給4艘新一代神盾驅逐艦。

日本今次採購的戰斧陸攻巡航導彈數量，舊款Block IV型及新款Block V型各佔一半。根據雷神公司提供的資料，Block IV型特點是配備數據鏈，能夠在飛行期間轉換攻擊目標，可以在空中徘徊數小時及立即根據指令改變飛行路線。

美國海軍2020年起對Block IV型實施現代化，延長使用壽命15年，是為Block V型，配備升級的導航及通訊性能；它又有Block Va型及Block Vb型，前者可以打擊海上移動目標。

Block V型採購量 削減一半 由於Block V型的生產需要首先滿足美國需求，加上日本有意提早一年至2025年獲得戰斧陸攻巡航導彈，所以美日雙方上月同意日方採購戰斧陸攻巡航導彈的計劃，由原先全數是Block V型，改為其中一半是Block IV型。

美國國務院今年3月16日正式批准向澳洲出售220枚戰斧陸攻巡航導彈，其中200枚是Block V型，餘下20枚是Block IV型，總值8.95億美元（69.8億港元），將由3艘霍巴特級神盾驅逐艦使用。本報綜合報道

戰斧陸攻巡航導彈從美國神盾驅逐艦斯特雷號發射升空。 戰斧陸攻巡航導彈規格