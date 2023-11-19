整合 保護 繁育 機構 打造平台交流 大熊貓國家保護研究中心 成都揭牌
【本報綜合報道】國家林草局上周五在四川省成都市召開加強大熊貓保護工作座談會時表示，大熊貓國家保護研究中心當日上午在成都正式揭牌。
大熊貓國家保護研究中心是在整合中國大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁育研究基地兩家科研機構資源基礎上，聚集全國大熊貓科研優秀團隊，打造的大熊貓科研合作交流世界級平台。該平台成立了由中國科學院院士魏輔文牽頭的大熊貓保護研究學術委員會以及大熊貓保護國家創新聯盟，建設國家林草局大熊貓重點實驗室，推動創建大熊貓等瀕危動物保護的全國重點實驗室。
首期耗資1.2億元設研究基金
國家林草局、四川省林草局、成都市政府聯合出資首期1.1億元人民幣（約1.2億港元）設立大熊貓保護研究基金，同步啟動國家公園野生大熊貓種群與棲息地保護關鍵技術研究、圈養大熊貓種群遺傳多樣性保護關鍵技術研究兩個重大聯合攻關課題。國家林草局在資金項目和政策方面給予大熊貓國家保護研究中心大力支持。成都市政府制訂了科研基礎設施建設、人才激勵等多方面支持政策。
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