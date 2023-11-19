整合 保護 繁育 機構 打造平台交流 大熊貓國家保護研究中心 成都揭牌

大熊貓國家保護研究中心是在整合中國大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁育研究基地兩家科研機構資源基礎上，聚集全國大熊貓科研優秀團隊，打造的大熊貓科研合作交流世界級平台。該平台成立了由中國科學院院士魏輔文牽頭的大熊貓保護研究學術委員會以及大熊貓保護國家創新聯盟，建設國家林草局大熊貓重點實驗室，推動創建大熊貓等瀕危動物保護的全國重點實驗室。