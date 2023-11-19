中國舞工作坊弘揚文化 倫敦舉行結業式

【本報綜合報道】英國一個中國舞工作坊結業儀式日前在倫敦皇家鑄幣廠舊址舉行。該儀式既是中國舞工作坊階段性的收官之作，又是中華傳統文化弘揚海外的新標誌。

結業式由北京舞蹈學院畢業的旅英舞蹈家周航宇舉辦。中國駐英國大使夫人華梅參贊、現代舞編導蔡敏儀、電影監製肯沃西、北京舞蹈學院副院長張強等出席。活動不僅讓更多在英華僑華人和對中國舞感興趣的外國友人找到學習的場所，更能搭建起海外弘揚中國舞及中國傳統文化的橋樑。

為外國人供學習場所 北京舞蹈學院副院長張強表示，很榮幸見證中國舞在英交流展示，並對該院畢業生周航宇通過在英國開展中國舞教學、弘揚中華文化的舉動表示肯定與讚揚。張強指，北京舞蹈學院始終致力於用舞蹈講好中國故事，發揚中國傳統文化。

工作坊授課教師周航宇介紹工作坊課程。周航宇表示，英中表演藝術舞蹈學院連續6年在英傳播中國舞和中國文化，開展不同的舞蹈工作坊，這次借一系列活動，致力於使中國舞成為在英展示、推廣中國傳統文化的橋樑和紐帶。