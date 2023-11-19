籌建32年 台北大巨蛋首壓測

萬人觀棒球賽 市警嚴陣以待 經歷足足32年規劃興建時間，台灣台北市信義區新仁里新地標、室內棒球場「台北大巨蛋」昨天舉行壓力測試賽事，首度允許觀眾入場，吸引約1.3萬人前來，距離正式營運又再邁進一步。惟當地里長憂慮，由於市政府投入大量警員，故此沒有受到考驗，不過日後一旦舉行重要棒球賽事或大型演唱會等商業活動，警力屆時恐會不足，隨時出現問題。

大批棒球迷由中午12時左右陸續進場，準備入場觀賞亞錦賽中華隊出戰U23世界盃中華培訓隊賽事。台北大巨蛋是由遠雄集團負責營運，副總經理楊舜欽表示，周邊交通較想像中好，約八至九成民眾乘搭公共交通運輸系統前來，餘下200多個車位。

台媒指比賽時場外無噪音 踏入下午1時左右，比賽正式開始，大批交警疏導附近交通，同時驅趕違停汽車，沒有出現阻塞問題，僅得附近國父紀念館停車場爆滿。外界難免憂慮，台北大巨蛋舉行賽事期間會否產生噪音，影響周邊民眾。台媒發現賽事開始後場內響起加油聲及擊鼓聲等，場外卻聽不到任何噪音。

在場觀眾表示，他對台北大巨蛋感覺不錯，認為先前外界批評屏幕太小問題不大，仍有進步空間，例如觀眾席部分視線會被欄杆擋住，未來買票進場會盡量避開。另一名球迷則稱，他置身台北大巨蛋中，感覺好像身處日本，看到它即將能夠啟用感到很激動。

憂未來警力不足以應對 然而，新仁里里長吳建德憂慮，台北大巨蛋一旦舉行演唱會，恐怕屆時無法配置與昨天類近警力。他另提及，是次測試賽事是由下午1時至4時為止，避開5時車潮，未來商業賽事卻不可能選擇無人時段開打，若賽事於傍晚6時散場，那就會與下班人潮重疊。台北市環保局稽查大隊長顏伶珍說，截至昨天下午2時30分前沒有接獲民眾陳情。她強調針對大型活動市府會有應變中心，積極掌握並處理相關狀況。

1991年11月10日，台北市立棒球場舉行棒球比賽，上萬名觀眾包括時任行政院院長郝柏村冒雨觀賽，期間齊聲喊出「我們要巨蛋」，成功推動興建台北大巨蛋計劃。受選址及停工等問題困擾，它遲遲未能正式營運，直至內政部本年初終止認可建築物防火避難性能設計變更設計，加上台北市建管處上月同意請領使用執照，台北大巨蛋距離正式營運變得指日可待。本報綜合報道

外界批評台北大巨蛋屏幕太小。（中時電子報圖片） 台北大巨蛋周邊交通未見問題。（中時電子報圖片） 主要地標位置圖