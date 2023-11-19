性感裝束送外賣 擺拍網紅認衰

【本報綜合報道】內地近日網上流傳有穿着性感和妝容精緻的女外賣員深夜送外賣，最低消費上千元（人民幣‧下同，約1,100港元），令人質疑女外賣員其實是提供色情服務，是「外賣媛」。官方早前調查後證實是謠言，一名網紅上周四承認扮成外賣員擺拍，導致外賣員群體形象受損，為此道歉並刪除相關影像。

被質疑「新型賣淫模式」 此類年輕女性身穿電單車司機的外賣制服，配上黑絲襪和迷你裙扮送外賣，並拍攝性感照片上傳網絡。有自媒體利用所謂「外賣媛」的影片和照片編造「新型賣淫模式」，傳出有外賣店深夜營業，出售1,400元（約1,540港元）牛雜湯粉，提供非法服務的謠言。海南省瓊中黎族苗族自治縣公安局本月初對事件闢謠，指涉事店舖未提供非法服務，網上流傳「外賣員」圖片來自網絡拼湊。

相關外賣平台負責人表示，各類虛假擺拍現象嚴重誤導公眾認知，將堅決維護平台及外賣員群體的合法權益。涉事網紅「小逗逗」發出道歉信，稱自己為了獲取流量而冒充外賣員，擺拍送外賣的相關畫面，對外賣員群體帶來困擾，損害他們的形象，給社會公眾帶來誤解；自己認識到錯誤，以後不會再犯。