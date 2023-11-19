網購家用霧化器 療效恐誇大

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，隨着北京入冬，呼吸道疾病進入高發 季節，部分家長為了方便而選擇在家為孩子做霧化治療，電商平台家用霧化器銷量急增，有商店近一個月賣出兩萬多部。惟不少商家以「醫院同款」標榜家用霧化器，但只是噱頭，售價懸殊的霧化器技術參數差異很大，並非所有都真正起到治療作用。

「醫院同款」招徠 價格懸殊 霧化治療是指把特定藥物製作成氣霧劑，在霧化器輔助下，透過呼吸把藥物送至患病部位。內地傳媒近日在多個家長群組發現，不少家長購買或諮詢霧化器，帶動霧化器銷售量。電器平台上有百款霧化器，價格懸殊，最便宜的一部只需要50多元（人民幣‧下同，約55港元），最貴的則要4,500多元（約4,950港元）一部。

有商家打出「醫院同款」的宣傳語，內地傳媒詢問客服人員有哪些醫院使用相關產品時，對方被反覆追問後才說一般診所、醫院都有，也有商家確實交出醫院名單。而內地傳媒走訪多間醫院，發現一般人只會看到霧化器的金屬接口和顯示屏，根本無法得知具體品牌。

北京東城區婦幼保健院兒內科醫生表示，霧化治療通常是一天兩次，在家做確實可以減少交叉感染，但對霧化器的參數和清潔有很高要求。家長若在家使用霧化器，一定要嚴格清洗配件，防止孩子吸入被霧化的細菌或真菌，引發新的感染。