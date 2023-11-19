店東撈溝渠內油脂 深圳餐館舉動惹疑

監管局澄清回收廢油 非用於烹飪 內地網絡近日流傳，廣東省深圳市寶安區一間餐館店東早前手持勺子，從店內溝渠撈取疑似油狀物質，再倒入透明桶中，觸發使用「地溝油」憂慮。經調查，西鄉街道漁業社區及深圳市市場監管局等部門上周四澄清，涉事餐館只是清理廢油。

根據網傳消息，一名身穿黑衣男子早前翻開店內溝渠，再在溝內撈起油脂，最後倒入膠桶之中。溝渠前方正是爐頭，四周桌上擺滿食材。網民發現該餐館正是位於西鄉街道漁業社區漁業新村，是當地其中一間人氣餐館，主打客家菜及農家小炒。

由於餐館疑似使用地溝油，多名網民上周憂慮食安存在問題，隨即在外賣平台舉報，內媒記者上周四亦親身前赴現場了解，目睹店家正處歇業狀態，桌上放有一瓶標有「花生油」字樣油瓶，瓶中油品清澈，未見網傳地溝油。店東黃先生澄清，自己當時只在撈取透過油污分流器分離出來廢品油，回收後再交予專業清運公司處理。他強調沒有違法撈起地溝油，也不會把廢品油用於烹飪或其他食用用途。

店東提供監控視頻作證 在同一天早上，西鄉街道漁業社區、深圳市市場監管局西鄉所及西鄉派出所寶源警區相關負責人亦前來餐館調查，最終證實店家是按照深圳市餐飲行業規定，在店內建設三級隔油隔渣池，並定期由合資格公司前來清運。多名人員另提到，店東提供證據，證明該店廢油清理是由惠州市杰創生物能源科技有限公司收運，且有收運紀錄，而店東還提供相關監控視頻紀錄，證實收運公司過往曾不定期前來收取廢品油。

根據《深圳經濟特區排水條例》第28條，從事工程建設、餐飲、汽車修理、洗車、加油、農貿、美容美發等活動排水戶，應當建設相應沉澱、油水分離、隔油、毛髮收集等預處理設施，並及時清疏，保障預處理設施正常運行。西鄉街道漁業社區書記項紀豪澄清，涉事餐館安裝三級隔油隔渣池，會將烹飪過程中產生油污進行一系列預處理，再排出管道，符合餐飲行業的相關要求，由於店家需定期清運廢品油，因此出現疑似撈取地溝油行為，構成市民誤解。本報綜合報道