日揆稱盡力籲華撤水產進口限制

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄上周五在美國加州三藩市一間酒店舉行記者會，他表示將通過抱着建設性態度的磋商和對話，與中國一起解決福島第一核電站核污水排海問題，同時把握一切機會呼籲中方，取消對日本水產進口實施限制措施。

岸田文雄上周四與中國國家主席習近平時隔約一年再次舉行會談，岸田文雄指雙方確認建構具有建設性的穩定關係一大方向，並就在首腦之間等各個級別反覆溝通達成一致。對於核污水排海問題，他稱會敦促中國基於科學分析和事實，冷靜地作出判斷，並採取具有建設性的態度，但同時承認無法預測中方取消進口限制的時間。

北海道上月魚貝出口銳減 另一方面，日本函館海關上周五公布轄區（北海道、青森、岩手、秋田）的10月貿易概況，顯示北海道魚貝類及其調製品出口較去年同期銳減71%，為29.4億日圓（約1.53億港元），連續5個月同比下降。針對中國的魚貝類出口歸零的情況，函館海關指主要原因是日本向大海排放核污水，中國暫停進口日本水產有關。