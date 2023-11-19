國民黨促民調讓6% 柯文哲稱強人所難

爭拗誤差值 藍白合仍無共識 台灣國民黨與民眾黨針對明年總統選舉的「藍白合」，因民調誤差值未達成共識而無結果。民眾黨總統參選人柯文哲昨日批評，國民黨要求禮讓6%誤差是強人所難，等於要他棄械投降，其目標是選出最強人選贏得大選，實現政黨輪替。國民黨總統參選人侯友宜當天出席助選活動時，面對提問僅微笑無回應。

在上周五的民調檢視協商會中，國民黨和民眾黨代表討論以「侯柯配」抑或「柯侯配」，對決副總統賴清德與台灣駐美國代表蕭美琴組成的民進黨參選組合。惟在誤差範圍產生分歧，民眾黨代表認為國民黨要求禮讓6%的要求，在統計學角度有相當大的爭議，導致無法達成共識。柯文哲坦言，此次目標不是贏侯友宜，是要贏賴清德，「真正大選0.001%都不會讓，讓6%超過人民一般常識，想辦法再整合一下」。

雙方俱未承認破局 國民黨和民眾黨代表協商期間，在依據的9份民調中，民眾黨認為3份有問題應該排除不計，但國民黨不認同並指應該列入採計；最終只是檢視餘下的民調，結果顯示按統計學誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為5比1。惟民眾黨主張誤差範圍值3%，以隨機抽樣1,068份樣本、95%信心水準為例，抽樣誤差3%下，最終結果為3比3。

柯文哲表示，超過60%民意希望政黨輪替，才有「藍白合」的考慮；看實際狀況，賴清德有30%支持度，不合作就很容易輸。他指出，自己一開始提出3場辯論再進行一次民調，但國民黨不敢辯；又曾經建議全民調，國民黨亦未同意。雙方最終決定用「柯侯」、「侯柯」對「賴蕭」的民調方式決定兩黨參選名單。柯文哲沒有直接回應是否破局，指在登記參選截止時間本月24日下午5時前，「甚麼都有可能」。

郭台銘斥粗暴操作 「藍白合」見證方、前總統馬英九辦公室昨日宣布，雙方未有共識，所以延長討論、擇期再議；又強調「藍白合」未破局，只是合作方式未達成一致。賴清德回應時稱，過去有人說要超越藍綠，現在卻先背叛自己，呼籲民眾「與其相信藍白合，不如堅定支持賴清德」。獨立參選人郭台銘的陣營批評國民黨粗暴操作，讓在野陣營陷入僵局；又稱「郭柯陣營聯盟是自然」，讓民眾黨與藍綠兩大政黨分庭抗禮。本報綜合報道