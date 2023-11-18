11月18日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月18日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
雷山苗年暨鼓藏節開幕
2023中國‧雷山苗年暨鼓藏節，周四在貴州省雷山縣銅鼓廣場開幕（圖）。過萬人身穿各式民族服飾，組成48個方陣在雷山縣巡遊，慶祝收穫、祭祀祖先、感恩天地。節日系列活動將持續舉行一個多月，並舉行13項大型活動，將苗族各種刺繡、舞蹈、技藝向遊客一一呈現。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231118-1118_00180_065/雷山苗年暨鼓藏節開幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc