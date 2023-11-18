兩岸國際

雷山苗年暨鼓藏節開幕
2023中國‧雷山苗年暨鼓藏節，周四在貴州省雷山縣銅鼓廣場開幕（圖）。過萬人身穿各式民族服飾，組成48個方陣在雷山縣巡遊，慶祝收穫、祭祀祖先、感恩天地。節日系列活動將持續舉行一個多月，並舉行13項大型活動，將苗族各種刺繡、舞蹈、技藝向遊客一一呈現。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc