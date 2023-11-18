三星堆最新研究 祭祀區形成於商末

【本報綜合報道】中國四川省文物局周四舉行三星堆遺址考古多學科綜合研究成果研討會，會上公布多項最新研究成果，包括首次判斷三星堆遺址祭祀區形成於商代晚期，以及首次成功完整保護6根象牙標本。

科學家過往對於三星堆遺址祭祀區的形成年代，一直沒有明確結論。經北京大學加速器質譜碳十四年代研究團隊，在6個祭坑採集200多個樣本全面研究，目前初步判斷三星堆3號坑文物埋藏時間，較大機會發生於介乎公元前1117年至公元前1012年之間，而4號、6號和8號坑形成時間也大致相當。

完整保護象牙標本 完整保護出土糟朽象牙是世界難題，河南省考古研究院研究團隊研發並製備出適用飽水糟朽象牙文物的保護材料及保護工藝，破解象牙文物脫水加固保護難題，實現考古出土飽水糟朽象牙整根完整保護「零的突破」。

四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長冉宏林指，後續將深入探索三星堆古蜀都城的內部格局，逐步揭示當時居民衣食住行、生產生活的具體細節，以及了解三星堆遺址所代表的古蜀文明，與中原文明、長江中下游文明和甘青地區的文明之間，互相交流溝通的具體情況。