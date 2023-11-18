海浪衝擊岩石現足迹 記錄南半球最早鳥類

【本報綜合報道】澳洲維多利亞省南部海岸近年不斷出土足迹化石，最新研究顯示，科學家近兩年發現的26個足迹化石，可能來自介乎1.2億年至1.28億年前的鳥類，是澳洲和南半球已知最早鳥類存在證據。論文周四在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）發表。

約1.2億年前 靠近南極 古生物學家認為，現代鳥類在距今約1.5億至1.6億年時，由獸腳亞目恐龍演化而來，此類恐龍擁有中空骨骼和三趾腳，特徵和鳥類相似。論文主要作者、埃默里大學博士馬丁（Anthony Martin）解釋，發現足迹化石的地區在1.2多億年前靠近南極，意味當時每逢春天會解凍和會出現洪水，而洪水退去後會形成沖積平原，鳥類便會在上面行走並且留下足迹。

論文中記錄的足迹化石，是在海浪長期衝擊、侵蝕覆蓋沿海岩石的沉積物後而顯露出來，但再過數年就會將化石完全侵蝕。馬丁指研究人員能夠記錄它們是幸運，並期待海浪繼續侵蝕岩石，在未來揭露更多考古新發現。