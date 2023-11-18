電騙頭目明家傳炸毀 緬同盟軍否認出手

【本報綜合報道】緬北電騙集團重要頭目明學昌近日畏罪自殺身亡，明學昌家族位於果敢地區石園子的豪宅傳被炸毀。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文周四否認所為，並指明學昌在同盟軍進攻石園子周邊前，已把人員和財物全部轉移至老街。另外，同盟軍昨日表示，果敢自治區前主席白所成出逃時遭緬軍攔下，目前仍留在果敢。

白所成出逃被截 仍留果敢 李家文表示，石園子是重要戰略據點，因此同盟軍的目標是清除周邊緬軍及所屬民團據點，對明學昌家沒有專門部署和安排。由於明學昌家地處同盟軍的戰略必經之路，因此必須清除石園子周圍的緬軍和所屬民團據點。同盟軍進攻前，明學昌家中已沒有家眷、工人、貴重物品等。中國公安機關有關負責人昨日表示，將繼續對緬北電訊網絡詐騙犯罪集團緊盯不放，深入推進專項打擊行動，加大對緬北詐騙集團重要頭目的緝捕力度，呼籲盡快釋放全部中國籍電訊網絡詐騙犯罪嫌疑人。

雲南保山市公安隆陽分局工作人員表示，目前保山市已經接收150名從電詐園區回國的涉嫌電詐人員。警方會先審查這些歸國人員，涉嫌違法犯罪會接受相應處理，視其犯罪程度而處以行政拘留或刑事拘留30天，情節嚴重者則送檢察院進一步審理。

明學昌