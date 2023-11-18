襲擊佩洛西丈夫 疑犯可囚50年

德帕普

【本報綜合報道】時任美國眾議院議長佩洛西的82歲丈夫保羅於去年10月28日在加州寓所遇襲，法院周四裁定42歲疑犯德帕普（David DePape）一項襲擊聯邦官員直系親屬罪和一項試圖綁架聯邦官員罪成立，兩項罪名分別最高可判處入獄30年和20年。

承認支持特朗普 審訊於周一開始，期間德帕普代表律師承認當事人攻擊保羅，但辯稱動機與對他的指控不符，又指德帕普只是在短暫的絕望時刻襲擊了保羅。德帕普承認自己是前總統特朗普的支持者，為襲擊道歉，一度落淚，同時否認因佩洛西的國會職務針對她，而是因為她作為民主黨領袖，以及她在媒體上散布關於特朗普的謊言。代表律師指，德帕普到佩洛西的寓所目的是剷除統治階層的腐敗。

案情指警員抵達現場時，保羅和德帕普站在門廳，拿着同一個鐵錘，警員要求他們放下武器時，德帕普拿走鐵錘並擊向保羅頭部，檢察官在庭上公開了保羅受傷後躺在血泊的相片。德帕普表示，原本計劃穿上一套充氣獨角獸服裝見佩洛西。抵達她的寓所時，他帶着一個睡袋和兩個裝滿尼龍索帶的背包、一部遊戲機、隨身攝影機、枸杞和9,126美元（約7.1萬港元）現金，他供稱需要這些物品跨州追捕名單上的其他目標，而名單包括民主黨籍加州州長紐瑟姆、演員湯漢斯、總統拜登之子亨特、美國富豪索羅斯。