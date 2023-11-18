台男疑遭凌辱 陳屍曼谷旅館

【本報綜合報道】泰國警方周四發現一名台灣男子陳屍在曼谷挽那縣一間旅館內，雙手遭反綁，雙腳也被綑綁，透明膠紙包住其頭部，鼻和頸部有膠帶纏繞，死前疑遭凌虐。事後，泰國警方逮捕兩人。

曾被指控假公益真吸金 報道指，當地警方周四上午10時許接獲旅館報案，到場後發現死者面部朝下，現場有被洗劫痕迹，房內多處有血漬。現場發現的護照顯示，死者為47歲台灣男子朱長生。旅館人員向警方表示，死者周二下午獨自辦理入住，期間曾有兩名泰國女子、兩名白人男子接連找過朱男，上述各人進出房間時，現場還有一名黑人男子。死者曾告訴旅館人員，他投資旅遊房地產，並經營二手屋租賃生意。

台媒報道指，朱男是「台灣行勝於言實踐研究院」院長，去年8月曾受訪稱，他在研究院的工作之一是把科研成果分享給泰國，將特殊植物應用於生物醫學領域。他曾在疫情期間以「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）捐贈防疫物資，但被控是假公益真吸金。他為此控告台北市議員王世堅誹謗，最後對方獲不起訴處分。朱男在台灣亦曾遭起訴詐騙和人口販運。