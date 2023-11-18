槍擊頻生社會不寧 泰停發攜槍許可證

泰國近期槍擊案頻生，引起民眾及旅客安全疑慮。該國內政部官員周四表示，按照內政部長阿努廷的指示，泰國全國暫停向個人發放在公共場合攜帶槍枝的許可證，直至另行通告，以確保人民安全。

內政部常務秘書素提蓬稱，內政部已向泰國76個省的省長發出通知，並與有權在首都曼谷市發放持槍許可證的國家警察局協調，暫停發放許可證。他透露，通知還要求各省做到以下幾點：當地槍枝登記官員暫停發放訂購和進口空槍或易於改裝成真槍的仿製品的許可證、不向空槍或其他仿製品的新進口商或貿易商發放許可證。

監管不足添暴力 此外，槍枝商店將不再獲得訂購或進口槍枝和彈藥的許可證，至另行通知；擁有空槍或仿製品的人士必須向當地官員登記；購買槍枝、擁有槍枝使用權以及訂購或進口槍枝和彈藥的許可證，現時僅頒發予正式註冊的射擊運動協會。素提蓬表示，民眾如果獲知有關非法擁有槍枝、槍枝仿製品或可能製作相關危險物品的情況，可向當局舉報。

上月3日一名少年在曼谷暹羅購物城（Siam Paragon）開槍，導致兩死6傷，隨後泰國又發生多宗槍擊事件，泰國民間控槍聲音高漲；在本月11日，曼谷又有一名女教師在一宗懷疑尋仇事件中被流彈射死，素提蓬說阿努廷因此下達了暫停發放持槍許可證的指令。泰國槍枝問題突出，華盛頓大學健康指標與評估研究所2019年數據顯示，泰國是東南亞槍枝兇殺案數量第二高的國家，僅次於菲律賓。除了私人擁槍率較高，監管不力也加劇了當地槍枝暴力氾濫。本報綜合報道

暹羅購物城槍擊案傷者送上救護車。 阿努廷 警方在現場處理事件。