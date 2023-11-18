土耳其擬購歐洲颱風戰機 德未答允

居萊爾在土耳其國會表示，歐洲颱風是一款非常有效戰機。它牽涉英國、西班牙及德國，英西同意出售，兩國嘗試推動德國放行。英西將會解決問題，如成功土耳其將購買歐洲颱風。他指出，土耳其空軍庫存中的F16及F4戰機能滿足將來任務需要，但現在要放眼未來。由於採購F35隱形戰機出了問題，土耳其正研究替代方案。談及F16戰機升級方案，居萊爾指將向美國購買40架現成F16V，另外79架F16則由土耳其航空航天工業公司升級。