拉攏加泰獨派激民憤 桑切斯靠特赦換連任

續掌西班牙相位 馬德里4000人上街示威 西班牙首相桑切斯與加泰羅尼亞分離主義政黨達成特赦協議後，周四在國會下議院取得179票支持，比絕對多數票多出3票，成功連任首相。在首都馬德里，約4,000名示威者不滿桑切斯特赦加泰領袖換取連任，放火燒車及投擲雜物，多人被捕。

西班牙在今年7月大選之後，桑切斯所領導的左翼工人社會黨取得第二多議席，遜於費霍領導的中間偏右人民黨。不過，儘管人民黨取得137席，但未足以單獨執政，亦未能與其他右翼政黨組成執政聯盟。費霍被西班牙國王費利佩六世提名為首相候選人，但在9月的兩輪議會投票都爭取不到足夠票數拜相，無法出任首相。費利佩六世之後提名桑切斯為首相候選人。

流亡普伊格蒙特可返國 桑切斯為了爭取兩個加泰羅尼亞分離主義政黨的支持，上周違反競選承諾與他們達成協議，同意特赦數百名在過去10年因參與加泰羅尼亞分離主義運動而面臨起訴的人，當中包括流亡比利時的加泰羅尼亞自治政府前主席普伊格蒙特，他獲得特赦後將可以返回西班牙，甚至競選公職。

最終，下議院周四以179票贊成、171票反對，通過讓桑切斯連任。桑切斯辯論中為特赦作出辯護，認為此舉符合憲法，國家需要治愈獨立運動造成的傷口，將透過對話和寬恕來確保西班牙統一。歐盟委員會主席萊恩表示，期待與桑切斯應對歐盟面臨的重要挑戰。歐洲人民黨稱，歐洲議會下周將討論特赦協議會否危害西班牙司法獨立。

人民黨對抗 施政路難行 桑切斯連任後，大批示威者到工人社會黨位於馬德里的總部外示威，並與警方爆發衝突。衝突一度蔓延至附近地區，警員其後向示威者發射催淚彈驅散。有報道指，工人社會黨未與加泰政黨就支持財政預算案達成正式協議，加泰政黨亦表明不會無條件支持工人社會黨議案。以人民黨為首的右翼陣營表明將全面反對政府議案，意味桑切斯政府施政將舉步維艱。本報綜合報道