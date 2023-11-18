已佔領加薩城西部 以軍稱進下一階段

以色列國防部長加蘭特周四進行戰情評估後宣布，完成佔領巴勒斯坦加薩地帶加薩城西部地區，宣布軍事行動進入下一階段；又稱在日前採取打擊行動的希法醫院中，發現與挾持人質相關的重要發現，軍方其後在醫院附近發現一具人質的屍體。有迹象顯示以色列可能揮軍越過分界線，進攻加薩地帶南部地區。

加蘭特到訪以色列國防軍指揮中心進行戰情評估，他稱加薩城西部地區的接管和清理工作已經完成，但軍事行動仍然繼續，「而且以一種精確、有選擇性但又非常、非常堅決的方式進行」。國防軍表示，在希法醫院發現重要地下基礎設施的迹象，指明確的訊息表明，回教激進組織哈馬斯在醫院的活動與人質事件之間存在聯繫。

以稱哈馬斯曾在醫院藏人質 加蘭特揚言在醫院內有重要發現，但沒有詳細說明；又指軍事行動愈擴大，對哈馬斯的壓力愈增加，救回人質的機會就愈大。國防軍公布，周三搜查希法醫院附近時，發現上月7日哈馬斯襲擊以色列時擄走的65歲女人質韋斯（Judith Weiss）遺體。她幾個月前確診乳癌並接受治療，丈夫在哈馬斯施襲後失蹤，遺體其後被發現。

以色列總理內塔尼亞胡周四向美國傳媒重申，有強烈迹象證明哈馬斯曾經在希法醫院扣押人質，若可以救回人質，將暫時停火，並承認軍方無法減少平民傷亡。他指巴勒斯坦人民需要更換領導層，擁有自治的所有權力，但沒有威脅以色列的權力。

空投傳單 或將進攻加薩南部 以色列對加薩地帶採取軍事行動時，自行劃設南北分界線要求當地居民撤往南方，方便國防軍進攻加薩城在內的北部地區，因此南部地區被平民視為安全地區。惟根據近日在南部地區最大城市汗尤尼斯空投的傳單，以色列國防軍要求當地指定4個社區的居民立即離開住所，以免因接近恐怖分子或他們的設施令自己生命受威脅。

英國傳媒周四引述西方國家官員報道，以色列相信部分哈馬斯領袖已經逃到加薩地帶南部地區，當中部分人目前藏身汗尤尼斯。部分盟友要求以色列在該地區採取軍事行動時小心謹慎，指有近100萬名巴勒斯坦人民因獲得保證南部地區更安全，選擇從北部地區逃難到當地；又形容在汗尤尼斯的軍事行動將是極其困難及破壞性。本報綜合報道