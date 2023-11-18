杭州破大麻電子煙 涉逾1630萬元

杭州市餘杭區煙草專賣局去年1月接到舉報，反映有人私下秘密交易違法電子煙煙油，其後杭州市煙草專賣局發現類似情形在轄區多地均有出現。執法人員發現這批電子煙油是含有大麻成分的「上頭電子煙」，一條使用比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逃避資金監管的涉毒電子煙黑色產業鏈浮出水面。杭州市煙草專賣局稽查支隊、杭州市餘杭區煙草專賣局與杭州市公安局禁毒支隊聯合成立專案組，鎖定146個疑似販毒帳戶，涉及10多個城市。

專案組去年7月15日率先在廣東東莞繳獲3.8公斤大麻溶液、60餘公斤易製毒化學溶劑、53支已完成灌裝的各類型大麻電子煙油、10多箱相關電子煙元器件。此後執法人員相繼在廣西南寧、防城港等地搗毀大麻種植基地，查獲一批用於種植大麻的設備、原料以及大棚，數百株大麻植株和若干大麻成品。執法人員又在多地破獲販賣大麻電子煙煙油案，33人相繼落網。至今年重慶大麻種植團夥主犯葛×等人到案，該暗網虛擬幣涉毒電子煙案件基本偵破，目前處於法院審判階段。