煤礦建築大火26死 13人遭採強制措施

【本報綜合報道】山西省呂梁市指導永聚煤礦一幢辦公樓周四發生嚴重大火，造成26死38傷，傷者中3人情況危重，4人重傷，其餘傷勢則屬普通。呂梁市委副書記、市長張廣勇昨日在情況通報會上表示，警方已對煤礦實際控制人以及負責人等13人採取刑事強制措施，將盡快查明原因，並向遇難者家屬道歉。

3人危重 4人重傷 當地應急管理部門接報後，市區兩級立即啟動應急響應，共投入18輛消防車，30多輛救護車，90多名醫護人員及150多名救援人員，目前傷者救治、現場清理、善後處置和原因調查等工作仍在繼續。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率國務院有關部門周四下午趕赴當地，指導事故救援和應急處置工作，調查工作由國務院安委會掛牌督辦。他要求，組織醫療專家和先進醫療設備，讓所有傷者得到科學治療和精心護理，盡最大努力救治、減少傷亡；並要設身處地做好傷亡人員家屬安撫，及時發布相關訊息，主動回應社會關切。

張國清亦要求，較真碰硬開展事故調查處理，查清查透事故直接原因、火災發生機理以及事故暴露出的制度和管理漏洞，對相關責任人員依法依規嚴肅處理。他強調，各地區、各有關部門和單位要深刻吸取事故教訓，狠抓基層末梢安全責任措施落實，消除安全管理死角盲區，盯緊煤礦、消防、燃氣等重點行業領域，防範重大事故發生。