網信辦啟動嚴打惡意攻擊謾罵

中央網信辦官方微信號昨日宣布，即日起啟動為期一個月的「清朗‧網絡戾氣整治」專項行動，整治7類突出問題，包括加強對表情包、修圖拼圖、影片剪輯、人工智能合成等功能的審核管理，目標是聚焦網絡戾氣容易滋生的重點環節板塊，從嚴打擊惡意攻擊謾罵、挑起群體對立、宣洩極端情緒等突出問題。（綜合報道）